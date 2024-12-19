Дания выделит более 280 млн евро для укрепления ПВО Украины

Правительство Дании подготовило 23-й по счету пакет военной помощи Украине на сумму 2,1 млрд датских крон (281,5 млн евро) на усиление противовоздушной обороны и боевой авиации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило датское Министерство обороны.

В рамках пакета помощи Дания выделяет средства, среди прочего, на усиление украинской противовоздушной обороны и эксплуатацию украинских истребителей F-16.

Кроме того, Дания передает несколько боевых машин пехоты CV90 в сотрудничестве со Швецией, отправляет дополнительных военнослужащих в миссию НАТО по поддержке Украины и увеличивает свой вклад в военную миссию ЕС по поддержке Украины.

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Пакет помощи финансируется за счет перераспределения средств в пределах Украинского фонда – специального фонда, созданного Данией для помощи Украине – в 2024 году и полученных взносов из Европейского фонда мира.

Кроме того, оставшиеся 275 млн датских крон перераспределят для усиления финансового вклада в "развитие потенциала истребительной авиации Украины", говорится в сообщении.

Всего с 2023 по 2028 год Дания заложила 64,8 млрд датских крон на военную поддержку Украины, которую реализует через специальный Украинский фонд. Из них уже были потрачены или заложены более 50 млрд крон.

В октябре правительство Дании объявило о 21-м пакете военной помощи Украине, направленном как на поставку оружия со складов, так и на его заказ у международных поставщиков.

В декабре Украина также получила вторую партию истребителей F-16 от Дании.