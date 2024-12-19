Лидеры ЕС призвали ускорить поставки Украине оружия, в частности ПВО
Европейский совет на заседании в четверг, 19 декабря, отметил необходимость быстрого предоставления Украине большего количества военной помощи, в частности в сфере противовоздушной обороны.
Об этом говорится в выводах Европейского совета, с которыми ознакомилась "Европейская правда".
Лидеры ЕС подтвердили поддержку Украины и достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН и международного права".
Они проанализировали ситуацию с предоставлением военной поддержки Украине и в этом контексте призвали "к срочной активизации усилий, в частности по поставкам систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет, а также по обеспечению необходимой подготовки и оборудования для украинских бригад".
Отдельно Европейский совет подчеркнул важность активизации работы по "дальнейшей поддержке и развитию оборонной промышленности Украины и углублению ее сотрудничества с оборонной промышленностью ЕС".
Выводы саммита содержат оговорку, что военная поддержка Украине будет предоставляться "в полном соответствии с политикой безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов".
Напомним, президент Владимир Зеленский принимает участие в саммите Евросоюза в Брюсселе.
Там он, среди прочего, прокомментировал "миротворческие" усилия венгерского премьер-министра Виктора Орбана и исключил возможность транзита российского газа под видом азербайджанского после 2024 года.