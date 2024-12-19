Рютте прокоментував затримку Болгарії в підписанні безпекової угоди з Україною

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що Болгарія, як і інші члени Альянсу, не мають зобовʼязання підписувати двосторонні безпекові угоди з Україною, а вона вже надає Києву помітну військову підтримку.

Про це він сказав на пресконференції з болгарським міністром оборони Атанасом Запряновим, повідомляє "Європейська правда".

Рютте зазначив, що члени НАТО "не зобов'язані мати двосторонні угоди про безпеку з Україною".

"Я знаю, що багато хто з них (членів НАТО. – Ред.) має такі угоди, інші все ще ведуть переговори про них, але найголовніше – переконатися, що ми надаємо військову допомогу", – додав він.

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Генсек зауважив, що в питанні допомоги зброєю Києву "Болгарія справді багато робить, і це важливо".

Про підготовку безпекової угоди між Україною та Болгарією стало відомо наприкінці жовтня.

Напередодні тимчасовий глава болгарського уряду Дімітар Главчев сказав, що не підпише безпекову угоду без схвалення парламенту через політичні зобовʼязання в ній та 10-річний термін дії.

Зазначимо, що в Болгарії кілька років триває політична криза через нездатність парламенту сформувати стабільний уряд, у результаті чого в країні за останні чотири роки відбулось сім дострокових виборів.