Рютте прокомментировал задержку Болгарии в подписании соглашения по безопасности с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что Болгария, как и другие члены Альянса, не имеют обязательства подписывать двусторонние соглашения по безопасности с Украиной, а она уже предоставляет Киеву заметную военную поддержку.

Об этом он сказал на пресс-конференции с болгарским министром обороны Атанасом Запряновым, сообщает "Европейская правда".

Рютте отметил, что члены НАТО "не обязаны иметь двусторонние соглашения о безопасности с Украиной".

"Я знаю, что многие из них (членов НАТО. – Ред.) имеют такие соглашения, другие все еще ведут переговоры о них, но самое главное – убедиться, что мы предоставляем военную помощь", – добавил он.

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Генсек отметил, что в вопросе помощи оружием Киеву "Болгария действительно много делает, и это важно".

О подготовке соглашения по безопасности между Украиной и Болгарией стало известно в конце октября.

Накануне временный глава болгарского правительства Димитар Главчев сказал, что не подпишет соглашение по безопасности без одобрения парламента из-за политических обязательств в нем и 10-летнего срока действия.

Отметим, что в Болгарии несколько лет продолжается политический кризис из-за неспособности парламента сформировать стабильное правительство, в результате чего в стране за последние четыре года состоялось семь досрочных выборов.