Шольц і Трамп поговорили про те, як війна в Україні "триває надто довго"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер, 19 грудня, провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це журналістам сказав речник федерального німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

Розмова Трампа й Шольца, як зазначається, була присвячена "викликам безпековій політиці в Європі".

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Сторони "погодилися, що війна Росії проти України триває занадто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях до чесного, справедливого та сталого миру", додав Гебештрайт.

Водночас Шольц підтвердив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті від російської агресії "стільки, скільки буде необхідно".

Обраний американський президент під час кампанії обіцяв завершити війну в Україні "за 24 години".

Команда Дональда Трампа, як відомо, нині міркує над планом припинення бойових дій в Україні, а сам він нещодавно заявив, що досяг "деякого прогресу".

Також раніше новообраний президент США запевнив, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".