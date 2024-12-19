Шольц и Трамп поговорили о том, как война в Украине "длится слишком долго"

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 19 декабря, провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом журналистам сказал представитель федерального немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

Разговор Трампа и Шольца, как отмечается, был посвящен "вызовам политике безопасности в Европе".

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Стороны "согласились, что война России против Украины длится слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру", добавил Гебештрайт.

В то же время Шольц подтвердил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии "столько, сколько будет необходимо".

Избранный американский президент во время кампании обещал завершить войну в Украине "за 24 часа".

Команда Дональда Трампа, как известно, сейчас размышляет над планом прекращения боевых действий в Украине, а сам он недавно заявил, что достиг "некоторого прогресса".

Также ранее новоизбранный президент США заверил, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не покинет Украину".