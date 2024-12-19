Венгрия готовит иск против Евросоюза за "несправедливый" штраф Суда ЕС
Венгрия анонсировала иск против Евроосюза по поводу наложенного на нее Судом ЕС штраф на 200 млн евро за отступление от законодательства Евросоюза в вопросах предоставления убежища, с ежедневной пеней в размере 1 млн евро за игнорирование вердикта.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал представитель правительства Золтан Ковач.
Представитель назвал штраф для Венгрии на 200 млн евро "возмутительным и неприемлемым", апеллируя к тому, что страна "с 2015 года была на передовой защиты внешних границ ЕС от нелегальной миграции".
Ковач напомнил заявления премьера Виктора Орбана о том, что Венгрия "не поддастся на финансовый шантаж Брюсселя" и "будет защищать границу и безопасность венгерских граждан", и заявления министра юстиции о якобы "произвольном отборе судей" для рассмотрения дел и о том, что сумма штрафа необоснованно выше, чем просила Еврокомиссия.
"Венгрия в ответ планирует юридические шаги против ЕС и будет просить компенсации за убытки, которые понесла в результате решения Суда ЕС. Министр юстиции Бенце Тужон заявил, что правительство консультируется с международными юридическими компаниями по такому иску и подчеркнул, что ЕС должен оплатить Венгрии репарации за финансовые расходы в связи с защитой внешней границы ЕС", – говорится в заявлении.
Будапешт утверждает, что инвестировал в эти меры с 2015 года около 2 млрд евро, "в основном без значительной финансовой поддержки со стороны ЕС", а то, что Венгрию наказали штрафом вместо компенсации, "подрывает принцип распределения ответственности внутри ЕС".
Представитель добавил, что Венгрия собирается и дальше "решительно противодействовать нелегальной миграции, отдавая приоритет безопасности своих граждан".
Напомним, в июне 2024 года Суд ЕС постановил, что Венгрия не выполняет процедуры ЕС по международной защите и возвращению граждан третьих стран, находящихся на территории ЕС нелегально. Он наложил на страну 200 миллионов евро штрафа и пеню в размере 1 миллиона евро за каждый день промедления с исправлением проблемы.
В ответ венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Судом ЕС руководит американский миллиардер Джордж Сорос.
В сентябре сообщали, что Венгрия просрочила выплату штрафа.
В 2023 году Суд ЕС также признал нарушением требование Венгрии к искателям убежища подавать ходатайство через посольства в Сербии или Украине.