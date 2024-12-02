На сході Туреччини зафіксували 25-градусні морози

Східні регіони Туреччини накрили сильні морози – у провінції Ерзурум вночі зафіксували 25,1°C нижче нуля.

Про це пише CNN Türk, передає "Європейська правда".

Як передає телеканал, після снігопаду у Східній Анатолії, у провінції Ерзурум, вночі зафіксували 25,1°C нижче нуля.

"Після снігопаду у Східній Анатолії запанували холоди, що прийшли із Сибіру. В одному з найхолодніших місць Туреччини, Хаджиомері у районі Текман провінції Ерзурум, уночі було зафіксовано 25,1°C нижче нуля", – зазначив телеканал.

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Türkiye'nin en soğuk yeri!



Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer Mahallesi’nde hava sıcaklığı eksi 25,3



Kentte havaya atılan sıcak su anında donduhttps://t.co/9A4pjCcy4p pic.twitter.com/qHVoKCcmDp – Halk TV (@halktvcomtr) December 1, 2024

Erzurum'un Tekman ilçesinde hava sıcaklığı eksi 25,3 derece ölçüldü.



Havaya atılan sıcak su donarak buz oldu. pic.twitter.com/1ESmBhJyDb – Takvim (@takvim) December 1, 2024

Як писали минулого тижня, у країні внаслідок снігопаду у 20 провінціях Туреччини та в окремих районах п'яти провінцій було припинено навчання.

Нещодавно писали, що у кількох частинах Британії через сильні снігопади зачинились школи. А внаслідок снігопаду зі штормовим вітром у Фінляндії 75 тисяч споживачів залишилися без світла.