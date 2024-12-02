На сході Туреччини зафіксували 25-градусні морози
Новини — Понеділок, 2 грудня 2024, 08:14 —
Східні регіони Туреччини накрили сильні морози – у провінції Ерзурум вночі зафіксували 25,1°C нижче нуля.
Про це пише CNN Türk, передає "Європейська правда".
Як передає телеканал, після снігопаду у Східній Анатолії, у провінції Ерзурум, вночі зафіксували 25,1°C нижче нуля.
"Після снігопаду у Східній Анатолії запанували холоди, що прийшли із Сибіру. В одному з найхолодніших місць Туреччини, Хаджиомері у районі Текман провінції Ерзурум, уночі було зафіксовано 25,1°C нижче нуля", – зазначив телеканал.
Türkiye'nin en soğuk yeri!– Halk TV (@halktvcomtr) December 1, 2024
Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer Mahallesi’nde hava sıcaklığı eksi 25,3
Kentte havaya atılan sıcak su anında donduhttps://t.co/9A4pjCcy4p pic.twitter.com/qHVoKCcmDp
Erzurum'un Tekman ilçesinde hava sıcaklığı eksi 25,3 derece ölçüldü.– Takvim (@takvim) December 1, 2024
Havaya atılan sıcak su donarak buz oldu. pic.twitter.com/1ESmBhJyDb
Як писали минулого тижня, у країні внаслідок снігопаду у 20 провінціях Туреччини та в окремих районах п'яти провінцій було припинено навчання.
Нещодавно писали, що у кількох частинах Британії через сильні снігопади зачинились школи. А внаслідок снігопаду зі штормовим вітром у Фінляндії 75 тисяч споживачів залишилися без світла.