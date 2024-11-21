У Британії перед наближенням шторму "Берт" зачинили десятки шкіл

У кількох частинах Британії через сильні снігопади зачинились школи, а на вихідні в країні чекають на прихід шторму "Берт".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Понад 60 шкіл у Гайлендсі в Шотландії та 30 на півночі Уельсу закрилися, а у Девоні та Корнуоллі близько 100 шкіл закрилися, частково закрилися або відкрилися пізніше через снігопад.

До п'ятниці в деяких частинах Великої Британії оголошено жовте попередження про сніг та ожеледицю. Цими вихідними мають набути чинності подальші попередження про дощ та сніг.

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фото: BBC

У суботу другий шторм в цьому сезоні принесе сніг, дощ і сильний вітер в деякі райони Великої Британії.

Шторм "Берт", названий ірландською метеорологічною службою, за прогнозами, принесе сніг і дощ з поривами вітру 65-96 км/год. На узбережжі Ірландського моря пориви вітру сягатимуть 113 км/год.

Метеорологічна служба попередила про можливі перебої в русі транспорту і повені, а також повідомила, що в деяких районах Уельсу і південно-західної Англії може випасти понад 100 мм опадів.

Нагадаємо, внаслідок снігопаду зі штормовим вітром у Фінляндії 75 тисяч споживачів залишилися без світла.

Тим часом в Ісландії з пізнього вечора 20 листопада відновилося виверження вулкана на півострові Рейк’янес.