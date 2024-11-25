Внаслідок сильних снігопадів у Туреччині закривають школи, є загиблий та постраждалі
Новини — Понеділок, 25 листопада 2024, 09:50 —
У Туреччині у понеділок, 25 листопада, внаслідок снігопаду у 20 провінціях Туреччини та в окремих районах п'яти провінцій припинено навчання.
Про це із посиланням на CNN Türk та Son Dakika пише "Європейська правда".
Через снігопад, хуртовину та ожеледицю та шторм у понеділок, 25 листопада, були закриті школи в 20 провінціях Туреччини.
⚠️ Akçaabat Düzköy Çayırbağı Yolu❄️#akçaabat #yoldurumu #karyağışı pic.twitter.com/ri579rr7dFРеклама:– Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) November 24, 2024
Школи будуть закриті 25 листопада через снігопад, хуртовини, ожеледицю та шторм у низці регіонів. Керівництво деяких районів прийняло рішення про припинення навчання і завтра.
❄️ Darende – Gürün arası❗️#malatya #sivas #kar #yağış #yol #yoldurumu pic.twitter.com/5tTvxxpCdM– Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) November 25, 2024
Видання Son Dakika повідомило, що у провінції Малатья, що на сході країни, 787 осіб були врятовані зі снігових заметів на дорогах.
У районі Хекімхан на горі в сніговій пастці опинилися п’ятеро пастухів. Їх врятували, проте згодом один із них помер у лікарні.
Наразі тривають роботи з розчищення доріг та порятунку громадян.
❄️ Karaman Mut Yolu Sertavul Geçidi❗️#karaman #mut #kar #yağış #yol #yoldurumu pic.twitter.com/uSBdf5L3Fd– Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) November 24, 2024
Нещодавно писали, що у кількох частинах Британії через сильні снігопади зачинились школи. А внаслідок снігопаду зі штормовим вітром у Фінляндії 75 тисяч споживачів залишилися без світла.
У суботу, 23 листопада, шторм "Берт" накрив Ірландію та Британію снігом, дощем і сильним вітром, в результаті чого одна людина загинула, а кілька залізничних ліній, мостів і доріг були закриті.