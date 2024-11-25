Внаслідок сильних снігопадів у Туреччині закривають школи, є загиблий та постраждалі

У Туреччині у понеділок, 25 листопада, внаслідок снігопаду у 20 провінціях Туреччини та в окремих районах п'яти провінцій припинено навчання.

Про це із посиланням на CNN Türk та Son Dakika пише "Європейська правда".

Через снігопад, хуртовину та ожеледицю та шторм у понеділок, 25 листопада, були закриті школи в 20 провінціях Туреччини.

Школи будуть закриті 25 листопада через снігопад, хуртовини, ожеледицю та шторм у низці регіонів. Керівництво деяких районів прийняло рішення про припинення навчання і завтра.

Видання Son Dakika повідомило, що у провінції Малатья, що на сході країни, 787 осіб були врятовані зі снігових заметів на дорогах.

У районі Хекімхан на горі в сніговій пастці опинилися п’ятеро пастухів. Їх врятували, проте згодом один із них помер у лікарні.

Наразі тривають роботи з розчищення доріг та порятунку громадян.

Нещодавно писали, що у кількох частинах Британії через сильні снігопади зачинились школи. А внаслідок снігопаду зі штормовим вітром у Фінляндії 75 тисяч споживачів залишилися без світла.

У суботу, 23 листопада, шторм "Берт" накрив Ірландію та Британію снігом, дощем і сильним вітром, в результаті чого одна людина загинула, а кілька залізничних ліній, мостів і доріг були закриті.