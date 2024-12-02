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На востоке Турции зафиксировали 25-градусные морозы

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Новости — Понедельник, 2 декабря 2024, 08:14 — Уляна Кричковская

Восточные регионы Турции накрыли сильные морозы – в провинции Эрзурум ночью зафиксировали 25,1°C ниже нуля.

Об этом пишет CNN Türk, передает "Европейская правда".

Как передает телеканал, после снегопада в Восточной Анатолии, в провинции Эрзурум, ночью зафиксировали 25,1°C ниже нуля.

"После снегопада в Восточной Анатолии воцарились холода, пришедшие из Сибири. В одном из самых холодных мест Турции, Хаджиомере в районе Текман провинции Эрзурум, ночью было зафиксировано 25,1°C ниже нуля", – отметил телеканал.

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Как писали на прошлой неделе, в стране в результате снегопада в 20 провинциях Турции и в отдельных районах пяти провинций было приостановлено обучение.

Недавно писали, что в нескольких частях Великобритании из-за сильных снегопадов закрылись школы. А в результате снегопада со штормовым ветром в Финляндии 75 тысяч потребителей остались без света.

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Турция
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