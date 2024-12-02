На востоке Турции зафиксировали 25-градусные морозы
Новости — Понедельник, 2 декабря 2024, 08:14 —
Восточные регионы Турции накрыли сильные морозы – в провинции Эрзурум ночью зафиксировали 25,1°C ниже нуля.
Об этом пишет CNN Türk, передает "Европейская правда".
Как передает телеканал, после снегопада в Восточной Анатолии, в провинции Эрзурум, ночью зафиксировали 25,1°C ниже нуля.
"После снегопада в Восточной Анатолии воцарились холода, пришедшие из Сибири. В одном из самых холодных мест Турции, Хаджиомере в районе Текман провинции Эрзурум, ночью было зафиксировано 25,1°C ниже нуля", – отметил телеканал.
Türkiye'nin en soğuk yeri!– Halk TV (@halktvcomtr) December 1, 2024
Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer Mahallesi’nde hava sıcaklığı eksi 25,3
Kentte havaya atılan sıcak su anında donduhttps://t.co/9A4pjCcy4p pic.twitter.com/qHVoKCcmDp
Erzurum'un Tekman ilçesinde hava sıcaklığı eksi 25,3 derece ölçüldü.– Takvim (@takvim) December 1, 2024
Havaya atılan sıcak su donarak buz oldu. pic.twitter.com/1ESmBhJyDb
Как писали на прошлой неделе, в стране в результате снегопада в 20 провинциях Турции и в отдельных районах пяти провинций было приостановлено обучение.
Недавно писали, что в нескольких частях Великобритании из-за сильных снегопадов закрылись школы. А в результате снегопада со штормовым ветром в Финляндии 75 тысяч потребителей остались без света.