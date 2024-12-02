Німеччина закликає захистити цивільних на тлі поновлення боїв у Сирії

Міністерство закордонних справ Німеччини на тлі поновлення боїв у Сирії між повстанцями і армією режиму Башара Асада закликало всі сторони дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

У німецькому МЗС наголосили, що цивільне населення та інфраструктура повинні бути захищені.

"Ми підкреслюємо необхідність політичного рішення згідно з відповідними резолюціями ООН", – йдеться в заяві МЗС Німеччини.

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У міністерстві додали, що Німеччина продовжує стежити за ситуацією в Сирії.

Бойові дії в Сирії, охопленій громадянською війною з 2011 року, нещодавно знову спалахнули з новою силою вперше за кілька років.

У неділю сирійський уряд втратив контроль над містом Алеппо, другим за величиною в країні.

Наступ повстанців на Алеппо вважається найбільшим з 2016 року, коли їхні сили були витіснені зі східних районів міста.

Раніше уряди США, Великої Британії, Німеччини та Франції виступили із спільною заявою через загострення ситуації в Сирії, в якій закликали до деескалації.

А держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив про ситуацію в Сирії з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.