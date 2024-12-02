Уламки вантажного літака DHL вивезли з місця катастрофи у Вільнюсі

У Вільнюсі завершили вивезення уламків вантажного літака DHL з місця катастрофи, що сталась минулого тижня, поліція більше не охороняє територію.

Про це повідомив речник департаменту поліції Рамунас Матоніс, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Як проінформував Матоніс, станом на понеділок, 2 грудня, всі уламки вантажного літака DHL вивезені з місця катастрофи.

Видалення менших частин літака Boeing 737 почалося минулої середи, а решту, включно з кабіною пілотів, було вивезено протягом п'ятниці та суботи.

Реклама:

За словами Матоніса, поліція вже завершила свою роботу на місці катастрофи і більше не буде охороняти територію.

Фото: LRT

Нагадаємо, вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок компанією DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, і що пакунки, які раніше загорілися в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправляли з Литви. Втім, офіційно поки не згадували про знахідки, які можуть вказувати на диверсію.

Чорні скриньки літака відправлять на розшифровку до Німеччини.

Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля.