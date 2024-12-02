Обломки грузового самолета DHL вывезли с места катастрофы в Вильнюсе

В Вильнюсе завершили вывоз обломков грузового самолета DHL с места катастрофы, полиция больше не охраняет территорию.

Об этом сообщил представитель департамента полиции Рамунас Матонис, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Как проинформировал Матонис, по состоянию на понедельник, 2 декабря, все обломки грузового самолета DHL вывезены с места катастрофы.

Удаление меньших частей самолета Boeing 737 началось в прошлую среду, а остальные, включая кабину пилотов, были вывезены в течение пятницы и субботы.

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По словам Матониса, полиция уже завершила свою работу на месте катастрофы и больше не будет охранять территорию.

Фото: LRT

Напомним, грузовой Boeing 737-476 (SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок компанией DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов и что пакеты, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Британии, отправили из Литвы. Впрочем, официально пока не упоминали о находках, которые могут указывать на диверсию.

Черные ящики самолета отправят на расшифровку в Германию.

Подробно на эту тему – в статье "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля.