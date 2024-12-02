На КПП "Лужанка – Берегшурань" на границе с Венгрией запустили оформление грузовиков

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" с понедельника, 2 декабря, начали оформлять пустые грузовики.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба, передает "Европейская правда".

Как отметили таможенники, это стало возможным благодаря соглашению между правительствами Украины и Венгрии, которое предусматривает пропуск грузовиков весом до 7,5 тонны и пустых крупногабаритных транспортных средств без ограничений веса.

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В документе также предусмотрено построение инфраструктуры на КПП "Дзвинково – Лонья" для грузовых перевозок и моста через реку Тиса для увеличения пропускной способности КПП "Чоп – Захонь".

Отметим, КПП "Лужанка – Берегшурань" расположен на границе с Венгрией в Закарпатской области. Со стороны Украины ближайшим крупным городом является Мукачево, а с венгерской стороны – Ньиредьхаза.

Правительства Украины и Венгрии также согласовали изменения в соглашение о контроле пограничного движения, которые позволят открыть еще один пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" для легкового транспорта.

Украина также планирует открыть пункт пропуска для грузового транспорта "Белая Церковь – Сигету Мармацией" на границе с Румынией в 2025 году.