Литва запретила въезд Иванишвили и грузинским чиновникам за подавление протестов
Габриэлюс Ландсбергис, глава литовского МИД, который вскоре покинет пост, сообщил о запрете въезда для ряда должностных лиц Грузии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).
В список вошли основатель правящей партии "Грузинская мечта", олигарх Бидзина Иванишвили, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, его заместители и руководители других силовых структур.
В список людей, которым запрещен въезд в Литву из-за ответственности за нарушение прав человека, попали:
- Бидзина Иванишвили
- Вахтанг Гомелаури
- Шалва Бедоидзе
- Йосеб Челидзе
- Александр Дарахвелидзе
- Георгий Бутхузи
- Звиад Харазишвили
- Милери Лагазаури
- Мирза Кезевадзе
- Важа Сирадзе
- Теймураз Купатадзе
Накануне стало известно, что три страны Балтии договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял протесты в Грузии, вспыхнувшие в ответ на намерения властей приостановить переговоры о вступлении в ЕС.
Напомним, в Грузии несколько дней продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года.
Грузинские силовики применяют жесткие меры против протестующих, что вызвало осуждение со стороны Запада.
Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".