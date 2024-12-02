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Литва запретила въезд Иванишвили и грузинским чиновникам за подавление протестов

Новости — Понедельник, 2 декабря 2024, 14:58 — Иванна Костина

Габриэлюс Ландсбергис, глава литовского МИД, который вскоре покинет пост, сообщил о запрете въезда для ряда должностных лиц Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

В список вошли основатель правящей партии "Грузинская мечта", олигарх Бидзина Иванишвили, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, его заместители и руководители других силовых структур.

В список людей, которым запрещен въезд в Литву из-за ответственности за нарушение прав человека, попали:

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  • Бидзина Иванишвили
  • Вахтанг Гомелаури
  • Шалва Бедоидзе
  • Йосеб Челидзе
  • Александр Дарахвелидзе
  • Георгий Бутхузи
  • Звиад Харазишвили
  • Милери Лагазаури
  • Мирза Кезевадзе
  • Важа Сирадзе
  • Теймураз Купатадзе

Накануне стало известно, что три страны Балтии договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял протесты в Грузии, вспыхнувшие в ответ на намерения властей приостановить переговоры о вступлении в ЕС.

Напомним, в Грузии несколько дней продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года.

Грузинские силовики применяют жесткие меры против протестующих, что вызвало осуждение со стороны Запада.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".

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Литва Грузия санкции
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