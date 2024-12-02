Литва запретила въезд Иванишвили и грузинским чиновникам за подавление протестов

Габриэлюс Ландсбергис, глава литовского МИД, который вскоре покинет пост, сообщил о запрете въезда для ряда должностных лиц Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

В список вошли основатель правящей партии "Грузинская мечта", олигарх Бидзина Иванишвили, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, его заместители и руководители других силовых структур.

В список людей, которым запрещен въезд в Литву из-за ответственности за нарушение прав человека, попали:

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Бидзина Иванишвили

Вахтанг Гомелаури

Шалва Бедоидзе

Йосеб Челидзе

Александр Дарахвелидзе

Георгий Бутхузи

Звиад Харазишвили

Милери Лагазаури

Мирза Кезевадзе

Важа Сирадзе

Теймураз Купатадзе

Накануне стало известно, что три страны Балтии договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял протесты в Грузии, вспыхнувшие в ответ на намерения властей приостановить переговоры о вступлении в ЕС.

Напомним, в Грузии несколько дней продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года.

Грузинские силовики применяют жесткие меры против протестующих, что вызвало осуждение со стороны Запада.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".