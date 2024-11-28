Премʼєр Франції пішов на поступки ультраправим щодо бюджету, але там просять ще

Влада Франції обіцяє відмовитись від запропонованого підвищення податків на електроенергію, задовольнивши вимогу ультраправих, без голосів яких уряду загрожує вотум недовіри.

Про це премʼєр Франції Мішель Барньє заявив в інтервʼю Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

В інтервʼю Барньє оголосив про "зниження цін на електроенергію на 14%" на наступний рік та відмову "підвищувати податки на електроенергію", які мали б принести бюджету 3 мільярди євро на рік.

Лідер ультраправого "Національного обʼєднання" Жордан Барделла назвав це перемогою партії, водночас заявивши, що "залишаються й інші червоні лінії".

Реклама:

Серед них він назвав відмову від подальшого відшкодування вартості деяких ліків, "мораторій на всі нові підвищення податків" та переіндексація пенсій з 1 січня.

"Ці заходи, засновані на здоровому глузді, реалістичні, швидко застосовні і очікувані переважною більшістю французів. Прем'єр-міністр не може їх ігнорувати. У нього залишилося кілька днів", – підсумував Барделла.

У Франції тривають суперечки щодо проєкту бюджету на 2025 рік, який спрямований на подолання все більшого державного дефіциту Франції за рахунок збільшення податків на 60 мільярдів євро.

Уряд Барньє не має більшості й має покладатись на голоси однієї з двох найбільших фракцій – соціалістів чи ультраправих – для затвердження бюджету.

Де-факто лідерка ультраправого "Нацоб’єднання" Марін Ле Пен на початку тижня пригрозила припинити підтримку коаліційного уряду Франції в разі вотуму недовіри.

Тим часом понад половина французів виступають за відставку уряду через запропонований ним проєкт бюджету.