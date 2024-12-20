МИД Грузии вызвал посла Великобритании

Министерство иностранных дел Грузии вызвало к себе посла Великобритании Гаррета Уорда.

Об этом со ссылкой на грузинский 1TV пишет "Европейская правда".

Как передают журналисты, в Министерстве иностранных дел Грузии в пятницу, 20 декабря, проходит встреча с послом Великобритании в Грузии Гарретом Уордом.

Перед входом в МИД посол не стал давать никаких комментариев представителям СМИ.

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По имеющейся информации телеканала, вызов Великобританией посла в МИД связан с тем, что накануне Великобритания объявила о санкциях против пяти грузинских чиновников, ответственных за насильственные нападения на журналистов и мирных протестующих.

Под новые санкции Британии попали министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и его заместитель Александр Дарахвелидзе, руководитель департамента полиции Тбилиси Сулхан Тамазашвили, глава департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури.

Ранее Британия решила немедленно приостановить все британские программы поддержки грузинского правительства и ограничить взаимодействие с "Грузинской мечтой".

Перед этим Лондон заморозил политический диалог с официальным Тбилиси.