Норвегія профінансує частину пакета військової допомоги Україні, який виділятимуть через Міжнародний фонд для України, очолюваний Міністерством оборони Великої Британії.

Про це із посиланням на заяву уряду повідомляє "Європейська правда".

Норвезький уряд вирішив виділити 186 млн фунтів стерлінгів (близько $232,5 млн) на пакет міжнародної допомоги Україні, до якого входитимуть:

92 млн фунтів стерлінгів (близько $115 млн) на обладнання для посилення військово-морських сил України, включно з малими катерами, розвідувальними дронами, надводними кораблями без екіпажу та безпілотники для протимінної боротьби;

68 млн фунтів стерлінгів (близько $85 млн) на засоби протиповітряної оборони, включно з радарами, наземним обладнанням для маскування і системами радіоелектронної боротьби з безпілотниками;

26 млн фунтів стерлінгів (близько $32,5 млн) на забезпечення підтримки та запасних частин для критично важливих систем, раніше поставлених Україні.

"Війна в Україні триває, і потреба у військовому обладнанні залишається критичною", – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

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Кошти надійдуть через International Fund for Ukraine (IFU) – додатковий механізм фінансування підтримки для України, очолюваний Міноборони Британії.

До виконавчого органу IFU входять Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція та Литва. Ці країни, а також Ісландія, Австралія та Нова Зеландія, загалом внесли до фонду понад мільярд євро.

Як зазначили у заяві, з 2022 року Норвегія надала IFU загалом 1,8 млрд норвезьких крон, а цей пакет є частиною цього внеску.

Напередодні, 19 грудня, інформували, що Велика Британія готує пакет військової допомоги Україні загальною вартістю у $286 млн.

16 грудня Норвегія виділила ще 2,7 млрд норвезьких крон (близько $242,38 млн) на посилення морської оборони України.