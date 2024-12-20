Норвегия профинансирует часть пакета военной помощи Украине, который будут выделять через Международный фонд для Украины, возглавляемый Министерством обороны Великобритании.

Об этом со ссылкой на заявление правительства сообщает "Европейская правда".

Норвежское правительство решило выделить 186 млн фунтов стерлингов (около $232,5 млн) на пакет международной помощи Украине, в который будут входить:

92 млн фунтов стерлингов (около $115 млн) на оборудование для усиления военно-морских сил Украины, включая малые катера, разведывательные дроны, надводные корабли без экипажа и беспилотники для противоминной борьбы;

68 млн фунтов стерлингов (около $85 млн) на средства противовоздушной обороны, включая радары, наземное оборудование для маскировки и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками;

26 млн фунтов стерлингов (около $32,5 млн) на обеспечение поддержки и запасных частей для критически важных систем, ранее поставленных Украине.

"Война в Украине продолжается, и потребность в военном оборудовании остается критической", – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

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Средства поступят через International Fund for Ukraine (IFU) – дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Британии.

В исполнительный орган IFU входят Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Литва. Эти страны, а также Исландия, Австралия и Новая Зеландия, в целом внесли в фонд более миллиарда евро.

Как отметили в заявлении, с 2022 года Норвегия предоставила IFU в целом 1,8 млрд норвежских крон, а этот пакет является частью этого взноса.

Накануне, 19 декабря, информировали, что Великобритания готовит пакет военной помощи Украине общей стоимостью в $286 млн.

16 декабря Норвегия выделила еще 2,7 млрд норвежских крон (около $242,38 млн) на усиление морской обороны Украины.