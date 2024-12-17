Ле Пен очікує дострокових виборів президента Франції

Де-факто лідерка французької ультраправої партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен вважає, що президент Емманюель Макрон буде змушений подати у відставку.

Про це вона сказала в інтервʼю Le Parisien, повідомляє "Європейська правда".

Ле Пен заявила, що "готується до дострокових президентських виборів".

"(Це. – Ред.) як запобіжний заходу, враховуючи крихкість Емманюеля Макрона і ті нечисленні інституційні важелі, які у нього залишилися", – уточнила вона.

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Політикиня вважає, що "є багато причин, які можуть підштовхнути Макрона до завершення терміну його повноважень" – від проблем в уряді до ситуації на фінансових ринках.

"У нього лишилось не так багато часу. Емманюелю Макрону кінець або майже кінець", – стверджує Ле Пен.

Опитування на початку грудня виявило, що більшість французів хочуть, щоб Макрон пішов у відставку, а дату запланованих на 2027 рік виборів було посунуто на 2025-й.

Сам Макрон – рейтинг довіри якого обвалився до мінімуму з початку його президентства – можливість відставки виключає.

Нагадаємо, що сама Ле Пен тричі безуспішно брала участь у виборах президента Франції, в останніх двох випадках програючи Емманюелю Макрону.