Макрона на пострадавшей Майотте встретили возмущением и призывами к отставке

Президента Франции Эмманюэля Макрона во время визита на французский архипелаг Майотта накануне встретили призывами уйти в отставку, а его спор с местной жительницей вызвал обвинения в неоколониализме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В видеоролике, опубликованном в четверг интернет-изданием Brut, Макрон гневно заявил жительнице Майотты, что без французского государства этой территории было бы "в 10 тысяч раз фиговее".

Французский президент отвечал на комментарий женщины, которая обвинила его в том, что он "приехал к нам, чтобы сказать, что все хорошо, когда все идет плохо".

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"Вы пережили нечто ужасное, все борются (с последствиями урагана – Ред.), независимо от цвета кожи. Не натравливайте людей друг на друга... Вы довольны быть частью Франции. Потому что если бы это была не Франция, могу сказать, что было бы в 10 тысяч раз фиговее. В Индийском океане нет другого места, где люди получали бы столько помощи", – заявил Макрон.

В другом видео, опубликованном телеканалом BFMTV, Макрона освистывают и призывают уйти в отставку. Отметим, что сам Макрон – рейтинг доверия которого обвалился до минимума с начала его президентства – возможность отставки исключает.

Себастьен Шену, представитель ультраправого "Национального объединения" – самой популярной партии на Майотте в последние годы – на этом фоне заявил, что Макрон вряд ли успокоит население архипелага, которое "всегда чувствует, что к ним относятся иначе".

А влиятельный левый депутат Франции Клементина Отен назвала слова Макрона "неоколониальной речью, недостойной президента".

Как известно, тропический циклон "Чидо" накрыл Майотту 14 декабря и причинил большие разрушения.

По состоянию на вечер вторника, 17 декабря, официальное количество жертв составило 22 погибших и 1 373 раненых. Однако местные власти предупреждают, что количество жертв может достичь нескольких тысяч.