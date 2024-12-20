Суд виправдав "друга Путіна", віцепремʼєра Італії Сальвіні у справі щодо мігрантів

Суд італійського міста Палермо визнав невинуватим віцепремʼєр-міністра Італії, лідера ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні у справі про недопущення 147 мігрантів у 2019 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Сальвіні, який у 2019 році був міністром внутрішніх справ Італії, інкримінували викрадення людей через рішення не дозволяти висадку 147 мігрантів, зокрема дітей, яких підібрала в морі іспанська неурядова організація Open Arms.

Через це мігранти "застрягли" у морі на 19 днів, після чого італійська прокуратура видала наказ про арешт їхнього судна і евакуацію людей, які перебували на борту.

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Прокуратура у вересні вимагала для віцепремʼєра Італії шести років тюремного ув'язнення, а також понад 1 мільйон євро компенсації за завдані збитки.

Але суд у пʼятницю постановив, що факту обвинувачення "не існує", і визнав Сальвіні невинним.

"Я щасливий. Після трьох років перемоги "Ліги" перемогла Італія. Захист вітчизни – це не злочин, а право. Я буду продовжувати ще більш рішуче, ніж раніше", – прокоментував політик рішення.

Італійський уряд, зокрема і премʼєр-міністерка Джорджія Мелоні, яка очолює ультраправих "Братів Італії", підтримували Сальвіні протягом усіх етапів слухань.

Прокуратура може оскаржити вирок Сальвіні, але апеляція, як очікується, триватиме роками.

Маттео Сальвіні раніше неодноразово схвально відгукувався про Владіміра Путіна, називав анексію Криму законною, а його "Ліга" у 2017 році уклала угоду про співпрацю з "Єдиною Росією".

Уже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сальвіні виступав за скасування санкцій проти Москви.