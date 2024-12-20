Суд оправдал "друга Путина", вице-премьера Италии Сальвини по делу о мигрантах

Суд итальянского города Палермо признал невиновным вице-премьер-министра Италии, лидера ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини по делу о недопущении 147 мигрантов в 2019 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Сальвини, который в 2019 году был министром внутренних дел Италии, инкриминировали похищение людей из-за решения не позволять высадку 147 мигрантов, в том числе детей, которых подобрала в море испанская неправительственная организация Open Arms.

Из-за этого мигранты "застряли" в море на 19 дней, после чего итальянская прокуратура издала приказ об аресте их судна и эвакуации людей, которые находились на борту.

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Прокуратура в сентябре требовала для вице-премьера Италии шести лет тюремного заключения, а также более 1 миллиона евро компенсации за нанесенный ущерб.

Но суд в пятницу постановил, что факта обвинения "не существует", и признал Сальвини невиновным.

"Я счастлив. После трех лет победы "Лиги" победила Италия. Защита отечества – это не преступление, а право. Я буду продолжать еще более решительно, чем раньше", – прокомментировал политик решение.

Итальянское правительство, в том числе премьер-министр Джорджия Мелони, которая возглавляет ультраправых "Братьев Италии", поддерживали Сальвини на протяжении всех этапов слушаний.

Прокуратура может обжаловать приговор Сальвини, но апелляция, как ожидается, займет годы.

Маттео Сальвини ранее неоднократно одобрительно отзывался о Владимире Путине, называл аннексию Крыма законной, а его "Лига" в 2017 году заключила соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией".

Уже после полномасштабного вторжения России в Украину Сальвини выступал за отмену санкций против Москвы.