Фіцо заявив, що Зеленський пропонував йому 500 млн євро в обмін на підтримку України в НАТО

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що президент Володимир Зеленський нібито запропонував йому 500 млн євро з російських активів в обмін на підтримку членства України в НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Фіцо був серед тих, хто благав на саміті ЄС про продовження угоди про транзит російського газу через Україну. Зеленський розкритикував Словаччину, заявивши: "Трохи соромно говорити про гроші, тому що ми втрачаємо людей".

Пізніше Фіцо заявив журналістам, що пропозиції Зеленського за зачиненими дверима були "абсурдними", і припустив, що Україна бере на себе сміливість завдавати шкоди економіці члена ЄС.

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Фіцо заявив, що після того, як він сказав Зеленському, що Словаччина може втратити близько 500 мільйонів євро на сплаті за транзит газу на рік, український президент "запитав мене, чи буду я тоді голосувати за членство України в НАТО, якщо він віддасть мені 500 мільйонів євро російських активів, і, звичайно, я відповів "ніколи"".

Politico на момент публікації не отримало відповіді української сторони, чи звучало від Зеленського таке припущення.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у розмові з прем’єром Словаччини цього тижня підтвердив, що Київ виключає продовження транзитної угоди з "Газпромом", але зазначив, що Україна не проти транспортувати через свою ГТС газ, якщо він буде не з Росії.

Зеленський напередодні підтвердив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит російського газу до Європи, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.