Фіцо заявив, що Зеленський пропонував йому 500 млн євро в обмін на підтримку України в НАТО
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що президент Володимир Зеленський нібито запропонував йому 500 млн євро з російських активів в обмін на підтримку членства України в НАТО.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.
Фіцо був серед тих, хто благав на саміті ЄС про продовження угоди про транзит російського газу через Україну. Зеленський розкритикував Словаччину, заявивши: "Трохи соромно говорити про гроші, тому що ми втрачаємо людей".
Пізніше Фіцо заявив журналістам, що пропозиції Зеленського за зачиненими дверима були "абсурдними", і припустив, що Україна бере на себе сміливість завдавати шкоди економіці члена ЄС.
Фіцо заявив, що після того, як він сказав Зеленському, що Словаччина може втратити близько 500 мільйонів євро на сплаті за транзит газу на рік, український президент "запитав мене, чи буду я тоді голосувати за членство України в НАТО, якщо він віддасть мені 500 мільйонів євро російських активів, і, звичайно, я відповів "ніколи"".
Politico на момент публікації не отримало відповіді української сторони, чи звучало від Зеленського таке припущення.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у розмові з прем’єром Словаччини цього тижня підтвердив, що Київ виключає продовження транзитної угоди з "Газпромом", але зазначив, що Україна не проти транспортувати через свою ГТС газ, якщо він буде не з Росії.
Зеленський напередодні підтвердив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит російського газу до Європи, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.