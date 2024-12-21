Фицо заявил, что Зеленский предлагал ему 500 млн евро в обмен на поддержку Украины в НАТО
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Владимир Зеленский якобы предложил ему 500 млн евро из российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.
Фицо был среди тех, кто умолял на саммите ЕС о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину. Зеленский раскритиковал Словакию, заявив: "Немного стыдно говорить о деньгах, потому что мы теряем людей".
Позже Фицо заявил журналистам, что предложения Зеленского за закрытыми дверями были "абсурдными", и предположил, что Украина берет на себя смелость наносить ущерб экономике члена ЕС.
Фицо заявил, что после того, как он сказал Зеленскому, что Словакия может потерять около 500 миллионов евро на уплате за транзит газа в год, украинский президент "спросил меня, буду ли я тогда голосовать за членство Украины в НАТО, если он отдаст мне 500 миллионов евро российских активов, и, конечно, я ответил „никогда"".
Politico на момент публикации не получило ответа украинской стороны, звучало ли от Зеленского такое предположение.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в разговоре с премьером Словакии на этой неделе подтвердил, что Киев исключает продление транзитного соглашения с "Газпромом", но отметил, что Украина не против транспортировать через свою ГТС газ, если он будет не из России.
Зеленский накануне подтвердил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите российского газа в Европу, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.