Фицо заявил, что Зеленский предлагал ему 500 млн евро в обмен на поддержку Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Владимир Зеленский якобы предложил ему 500 млн евро из российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Фицо был среди тех, кто умолял на саммите ЕС о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину. Зеленский раскритиковал Словакию, заявив: "Немного стыдно говорить о деньгах, потому что мы теряем людей".

Позже Фицо заявил журналистам, что предложения Зеленского за закрытыми дверями были "абсурдными", и предположил, что Украина берет на себя смелость наносить ущерб экономике члена ЕС.

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Фицо заявил, что после того, как он сказал Зеленскому, что Словакия может потерять около 500 миллионов евро на уплате за транзит газа в год, украинский президент "спросил меня, буду ли я тогда голосовать за членство Украины в НАТО, если он отдаст мне 500 миллионов евро российских активов, и, конечно, я ответил „никогда"".

Politico на момент публикации не получило ответа украинской стороны, звучало ли от Зеленского такое предположение.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в разговоре с премьером Словакии на этой неделе подтвердил, что Киев исключает продление транзитного соглашения с "Газпромом", но отметил, что Украина не против транспортировать через свою ГТС газ, если он будет не из России.

Зеленский накануне подтвердил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите российского газа в Европу, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.