Зеленский назначил послов в Словении, Литве и еще нескольких странах

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в ряде стран, в частности, странах ЕС Словении и Литве.

Соответствующие указы обнародованы на сайте президента, передает "Европейская правда".

В частности, Петр Бештa назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Словении. Перед этим он был уволен с должности посла в Литве.

Другим указом Зеленского Ольга Никитченко назначена чрезвычайным и полномочным послом Украины в Литовской Республике.

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Кроме того, Юлия Федив назначена послом Украины в Республике Филиппины, Вячеслав Яцюк – послом в Руанде, Василий Гаминян – в Конго.

Также президент назначил постоянным представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Евгения Цимбалюка.

Также Зеленский подписал указ о назначении нового посла Украины в Венгрии, с чем долгое время медлили.