США скасують нагороду в $10 млн за лідера повстанців у Сирії, що повалили Асада

США заявили, що скасують винагороду у розмірі 10 млн доларів за Абу Мохаммеда аль-Джолані, лідера ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", яке очолило повалення сирійського режиму Асада, на знак того, що Вашингтон готовий співпрацювати з новим керівництвом країни

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє FT.

В обмін на це Джолані погодився, що не можна допустити, щоб терористичні групи "становили загрозу всередині Сирії або за її межами, в тому числі для США і наших партнерів в регіоні", заявила в п'ятницю Барбара Ліф, представниця Державного департаменту США на Близькому Сході.

Ліф зустрілася з Джолані в Дамаску і заявила журналістам, що скасування винагороди дозволить американським посадовцям взаємодіяти з лідером повстанців без необхідності передавати його американським правоохоронним органам.

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Ліф сказала, що її зустріч з Джолані була "досить хорошою, дуже продуктивною, детальною". "Ми будемо судити за справами, а не тільки за словами", – додала вона.

США, ЄС, ООН та інші країни визнали "Хайят Тахрір аш-Шам" терористичною організацією, що означає, що Вашингтон не може надавати угрупованню матеріальну підтримку, але може спілкуватися з його членами.

До складу американської делегації в Дамаску увійшли Роджер Карстенс, спеціальний посланник США у справах заручників, і старший дипломат Деніел Рубенштейн, який очолить роботу з Сирією.

Американські офіційні особи заявляють, що планують взаємодіяти з представниками перехідного уряду та іншими сирійцями під час подальших поїздок до Сирії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше підтвердив, що американська сторона підтримує прямі контакти із сирійським повстанським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам".

Також повідомляли, що Європейський Союз хоче встановити прямий контакт з новими правителями в Сирії.