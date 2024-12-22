США отменят награду в $10 млн за лидера повстанцев в Сирии, свергнувших Асада

США заявили, что отменят вознаграждение в размере 10 млн долларов за Абу Мохаммеда аль-Джолани, лидера исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которая возглавила свержение сирийского режима Асада, в знак того, что Вашингтон готов сотрудничать с новым руководством страны

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает FT.

В обмен на это Джолани согласился, что нельзя допустить, чтобы террористические группы "представляли угрозу внутри Сирии или за ее пределами, в том числе для США и наших партнеров в регионе", заявила в пятницу Барбара Лиф, представитель Государственного департамента США на Ближнем Востоке.

Лиф встретилась с Джолани в Дамаске и заявила журналистам, что отмена вознаграждения позволит американским чиновникам взаимодействовать с лидером повстанцев без необходимости передавать его американским правоохранительным органам.

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Лиф сказала, что ее встреча с Джолани была "достаточно хорошей, очень продуктивной, детальной". "Мы будем судить по делам, а не только по словам", – добавила она.

США, ЕС, ООН и другие страны признали "Хайят Тахрир аш-Шам" террористической организацией, что означает, что Вашингтон не может оказывать группировке материальную поддержку, но может общаться с ее членами.

В состав американской делегации в Дамаске вошли Роджер Карстенс, специальный посланник США по делам заложников, и старший дипломат Дэниел Рубенштейн, который возглавит работу с Сирией.

Американские официальные лица заявляют, что планируют взаимодействовать с представителями переходного правительства и другими сирийцами во время дальнейших поездок в Сирию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подтвердил, что американская сторона поддерживает прямые контакты с сирийской повстанческой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам".

Также сообщалось, что Европейский Союз хочет установить прямой контакт с новыми правителями в Сирии.