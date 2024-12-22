В Риме после очистки и восстановления открыли знаменитый фонтан Треви

В воскресенье после более чем двух месяцев очистки и реставрации в Риме открыли восстановленный фонтан Треви.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Работы, на которые город Рим выделил 327 тысяч евро, включали удаление грязи, оксида железа и известкового налета с памятника 18 века – одной из самых известных туристических достопримечательностей города.

На время восстановления фонтан был осушен, но посетители могли наблюдать за ним с временного пешеходного моста.

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фото: ansa

Чтобы избежать возвращения больших толп, которые обычно заполняли небольшую площадь, где расположен фонтан, мэр Рима Роберто Гуалтьери заявил, что посетителям придется выстроиться в очередь из 400 человек.

В будущем Рим может рассмотреть возможность введения билета для посещения достопримечательности, добавил Гуалтьери.

Завершенный в 1762 году, фонтан является шедевром позднего барокко, со статуями тритонов, управляющих колесницей Океана.

По традиции, посетители должны бросить монету в фонтан, чтобы гарантировать свое возвращение в Рим. Во время восстановительных работ посетители должны были бросать монеты во временный бассейн.

Фонтан также запомнился одной из самых известных сцен в кино, когда в фильме Федерико Феллини "Сладкая жизнь" Анита Экберг погружается в фонтан и зовет своего коллегу по фильму Марчелло Мастроянни присоединиться к ней.

Напомним, в прошлом году семеро молодых активистов, которые протестовали против изменения климата, залезли в фонтан Треви и высыпали в воду древесный уголь, чтобы сделать ее черной.