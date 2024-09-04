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У Римі розмірковують над запровадженням плати за відвідування відомого фонтану Треві

Новини — Середа, 4 вересня 2024, 18:19 — Марія Ємець

У Римі розглядають запровадження плати для туристів за відвідування деяких найпопулярніших місць, як відомий фонтан Треві, із квотами і завчасним плануванням візиту.

Про це повідомляє Corriere della Sera, пише "Європейська правда". 

Радник мерії з питань туризму і масових заходів Алессандро Онорато розповів, що у місті думають над заходами, які допомогли б зменшити потоки туристів біля найвідоміших пам’яток.

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Він розповів, що для таких місць, як відомий фонтан Треві, це міг би бути доступ за квотами та з резервацією часу, за символічну плату у розмірі 1 євро. 

Такий підхід дозволив би контролювати кількість людей, які одночасно перебувають біля пам’ятки, та боротися з поїданням піци чи морозива у таких місцях.  

Також у фокусі уваги проблема житла неготельного типу за невелику ціну, кількість якого стрімко зростає.  У місті вважають, що це може створити велику пропозицію непрезентабельних "комірчин" з мінімальними умовами, і це вдарить по репутації столиці.  

У Греції також готують пакет заходів для вирішення проблем, спричинених масовим туризмом.

Суд іспанської Севільї нещодавно підтвердив право міської влади відключати водопостачання нелегальним туристичним апартаментам.

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Італія Туризм
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