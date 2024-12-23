Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 4,7

У неділю, 22 грудня, на південному заході Туреччини біля узбережжя району Датча в провінції Мугла стався землетрус магнітудою 4,7 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє директорат з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), передає "Європейська правда".

Як проінформував AFAD, ввечері 22 грудня на південному заході країни стався землетрус магнітудою 4,7 за шкалою Ріхтера.

Епіцентр землетрусу силою було зафіксовано в Середземному морі на відстані 224,21 км від узбережжя в районі Датча, провінції Мугла. Землетрус стався о 19:09, епіцентр знаходився на глибині 7,03 км.

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Нагадаємо, 6 лютого 2023 року південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії сколихнули два землетруси магнітудою 7,7 та 7,6. Підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнувань в обох країнах перевищила 50 тисяч осіб. Після того сталося ще три значних землетруси, які теж спричинили руйнування будівель і смерті близько десятка людей.

Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися.

У середині жовтня провінцію Малатья на сході Туреччини сколихнув землетрус.