Турцию всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,7

В воскресенье, 22 декабря, на юго-западе Турции у побережья района Датча в провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,7 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), передает "Европейская правда".

Как проинформировал AFAD, вечером 22 декабря на юго-западе страны произошло землетрясение магнитудой 4,7 по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения силой был зафиксирован в Средиземном море на расстоянии 224,21 км от побережья в районе Датча, провинции Мугла. Землетрясение произошло в 19:09, эпицентр находился на глубине 7,03 км.

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Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции и в прилегающих районах Сирии произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подтвержденное количество погибших в результате разрушений в обеих странах превысило 50 тысяч человек. После того произошло еще три значительных землетрясения, которые тоже вызвали разрушения зданий и смерти около десятка человек.

Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.

В середине октября провинцию Малатья на востоке Турции произошло землетрясение.