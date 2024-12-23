Глава МИД Чехии о визите Фицо к Путину: Пресмыкательство перед массовым убийцей

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал словацкого премьер-министра Роберта Фицо за визит в Москву и встречу с российским правителем Владимиром Путиным.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" он написал в X (Twitter).

Липавский отметил, что решение Чехии отложить на неопределенный срок межправительственные консультации со словацким правительством после визита Фицо выглядит еще более рассудительным шагом.

"Именно чешское правительство обеспечило независимость от российских энергоносителей, чтобы нам не пришлось пресмыкаться перед массовым убийцей.

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И именно правительство Петра Фиалы решило отложить правительственные консультации, что с каждым шагом словацкого правительства становится все более расчетливым", – написал Липавский.

Byla to česká vláda, která zajistila nezávislost na ruských energetických dodávkách tak, abychom se nemuseli plazit před masovým vrahem. A byla to vláda @P_Fiala, která rozhodla o odložení vládních konzultací, což se s každým dalším krokem slovenské vlády ukazuje prozíravější. – Jan Lipavský (@JanLipavsky) December 22, 2024

Президет Литвы Гитанас Науседа тоже выступил с критикой визита Фицо.

В воскресенье Роберт Фицо приехал в Москву для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным.

Он рассказал, что информировал лидеров ЕС о своем визите.

"Моя сегодняшняя встреча была ответом на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ответил на мой личный вопрос в четверг, что он выступает против любого транзита газа через Украину на нашу территорию", – пояснил Фицо.