Дуда запросить Трампа до Польщі на квітневий саміт Тримор’я

Польський президент Анджей Дуда запросить новообраного президента США Дональда Трампа на 10-й ювілейний саміт Ініціативи трьох морів (Тримор’я), який відбудеться 28-29 квітня 2025 року у Варшаві.

Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі Мешко Павляк, передає "Європейська правда".

Як заявив голова Бюро, Трамп буде запрошений на саміт Ініціативи трьох морів, який відбудеться у Варшаві наприкінці квітня.

Він акцентував, що формально запрошення буде надіслано після того, як Трамп офіційно стане очільником Білого дому.

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Павляк зауважив, що Трамп, як президент США, вже приїжджав на саміт Тримор’я до Польщі в 2017 році.

У квітні 2024 року президент України Володимир Зеленський відвідав Литву для участі у саміті так званого Тримор’я.

У Вільнюсі він підписав ще одну двосторонню безпекову угоду у продовження Вільнюської декларації G7 про "гарантії безпеки" – з Латвією.

Дуда, який прийматиме саміт Ініціативи трьох морів (Тримор’я) у 2025 році, побажав, аби Зеленський приїхав на нього "в костюмі", що символізуватиме завершення війни в Україні.

Ініціатива трьох морів – це ініціатива, яка об'єднує 12 країн ЄС поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів (що й дало їй назву).