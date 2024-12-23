Населення Фінляндії продовжує зростати завдяки мігрантам
У Фінляндії імміграція в країну продовжує підтримувати зростання населення.
Про це повідомляє фінський Статистичний центр, пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.
За попередніми даними Статистичного центру, чисельність населення Фінляндії збільшилася майже на 32 700 осіб у період з січня по листопад поточного року.
На кінець листопада чисельність населення країни становила близько 5 637 000 осіб.
Кількість іммігрантів перевищила кількість людей, які залишили країну, приблизно на 45 тисяч.
Водночас кількість народжених була майже на 13 тисяч меншою, ніж кількість померлих.
З січня по листопад на світ з'явилося на 155 дітей більше, ніж за аналогічний відрізок 2023 року. Число смертей склало 52 800, що на 2500 менше, ніж у 2023.
Тим часом у Німеччині через значну імміграцію протягом останніх десятиліть і років зростає частка виборців іноземного походження, вона становить вже 12%.
Раніше повідомляли, що населення Німеччини в 2023 році збільшилось приблизно на 300 тисяч осіб за рахунок чистої міграції.