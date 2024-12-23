Населення Фінляндії продовжує зростати завдяки мігрантам

У Фінляндії імміграція в країну продовжує підтримувати зростання населення.

Про це повідомляє фінський Статистичний центр, пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За попередніми даними Статистичного центру, чисельність населення Фінляндії збільшилася майже на 32 700 осіб у період з січня по листопад поточного року.

На кінець листопада чисельність населення країни становила близько 5 637 000 осіб.

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Кількість іммігрантів перевищила кількість людей, які залишили країну, приблизно на 45 тисяч.

Водночас кількість народжених була майже на 13 тисяч меншою, ніж кількість померлих.

З січня по листопад на світ з'явилося на 155 дітей більше, ніж за аналогічний відрізок 2023 року. Число смертей склало 52 800, що на 2500 менше, ніж у 2023.

Тим часом у Німеччині через значну імміграцію протягом останніх десятиліть і років зростає частка виборців іноземного походження, вона становить вже 12%.

Раніше повідомляли, що населення Німеччини в 2023 році збільшилось приблизно на 300 тисяч осіб за рахунок чистої міграції.