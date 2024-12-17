У Німеччині частка виборців іноземного походження досягла рекордних 12%

У Німеччині через значну імміграцію протягом останніх десятиліть і років зростає частка виборців іноземного походження, вона становить вже 12%.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", такі дані опублікувало Федеральне статистичне відомство.

Люди іноземного походження стають дедалі вагомішою групою виборців у Німеччині і ця частка очікувано продовжить зростати, оскільки з плином часу все більше іммігрантів можуть ставати громадянами і починають брати участь у виборах.

Станом на 2023 рік виборці іммігрантського походження складали вже 12% серед усіх з правом голосу, тоді як десять років тому – 9%.

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До виборців іммігрантського походження статистичне відомство зараховує осіб, які самі або обоє їхніх батьків приїхали до Німеччини після 1950 року. Серед дорослих нащадків батьків-іммігрантів, які колись приїхали до Німеччини і залишились, право голосу мають вже 71%.

Близько чверті (27%) осіб з правом голосу іммігрантського походження мали громадянство Німеччини від народження.

Нагадаємо, Німеччина починає готуватися до дострокових парламентських виборів, які мають пройти 23 лютого. Необхідність виборів постала після розпаду коаліції соціал-демократів Олафа Шольца, "Зелених" та "Вільних демократів".

У понеділок Бундестаг проголосував за недовіру уряду Шольца, що офіційно дало старт підготовці виборів.