Население Финляндии продолжает расти благодаря мигрантам

В Финляндии иммиграция в страну продолжает поддерживать рост населения.

Об этом сообщает финский Статистический центр, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По предварительным данным Статистического центра, численность населения Финляндии увеличилась почти на 32 700 человек в период с января по ноябрь текущего года.

На конец ноября численность населения страны составляла около 5 637 000 человек.

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Количество иммигрантов превысило количество людей, покинувших страну, примерно на 45 тысяч.

В то же время количество родившихся было почти на 13 тысяч меньше, чем количество умерших.

С января по ноябрь на свет появилось на 155 детей больше, чем за аналогичный отрезок 2023 года. Число смертей составило 52 800, что на 2500 меньше, чем в 2023.

Между тем в Германии из-за значительной иммиграции в течение последних десятилетий и лет растет доля избирателей иностранного происхождения, она составляет уже 12%.

Ранее сообщалось, что население Германии в 2023 году увеличилось примерно на 300 тысяч человек за счет чистой миграции.