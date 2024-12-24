Німеччина призупинила проєкти для Грузії на 237 млн євро
Німеччина призупинила проєкти на суму 237 млн євро для Грузії через ситуацію в країні.
Про це в соцмережі Х (Twitter) повідомив німецький посол у Тбілісі Петер Фішер, повідомляє "Європейська правда".
Він зазначив, що Німеччина "з жалем" призупинила з Грузією проєкти вартістю 237 мільйонів євро. Таким чином Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини і міністекра Свенья Шульце реагують на відхід Грузії зі шляху ЄС і розгін акцій протесту.
"Ми зупинили фінансування зеленого водню, енергетичної інфраструктури, а також фінансування водної інфраструктури в Батумі. Підтримка громадянського суспільства та верховенства права триває".
Нагадаємо, минулого тижня понад 30 країн-учасниць ОБСЄ засудили жорстке придушення владою Грузії проєвропейських протестів.
А 19 грудня Британія і США оголосили санкції проти міністра внутрішніх справ Грузії та інших представників силових структур.
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