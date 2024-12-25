У Франції на Святвечір через суїцид машиніста 3000 пасажирів застрягли у дорозі на багато годин

На одній з ключових залізничних гілок у Франції ввечері 24 грудня рух виявився паралізованим на багато годин внаслідок самогубства одного з машиністів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Проблеми на швидкісній лінії Париж-Ліон почалися близько 20 години, причиною став трагічний випадок в одному з поїздів.

У прокуратурі, якій делегували розслідування, повідомляють, що перші висновки натякають на суїцид машиніста. Оператор SNCF у своїй заяві повідомив, що машиніст під час руху покинув управління і вочевидь викинувся з кабіни, після того за деякий час система зафіксувала відсутність будь-якого керування і автоматично запустила гальмування поїзда. Ніхто з пасажирів не постраждав.

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Внаслідок цього інциденту зупинилися близько десятка поїздів TGV на усій гілці. Цими рейсами TGV подорожували близько 3000 пасажирів. Поїзди почали спрямовувати в об’їзд лініями, не пристосованими для швидкісного руху. Деякі пасажири дісталися до місця призначення серед ночі із затримкою у 6 годин.

SNCF у зв’язку з інцидентом закликала паризьких таксистів проявити солідарність та зосередитися біля вокзалу, щоб людям було легше роз’їхатися додому, а також пообіцяла 100% компенсацію клієнтам, які застрягли у дорозі з 3-годинною затримкою і більше.

Водночас деякі люди, з якими спілкувались журналісти на вокзалі, нарікали на нестачу зрозумілої і вчасної комунікації від оператора з приводу того, що відбувається та чого їм чекати далі.

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