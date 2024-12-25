Во Франции на Сочельник из-за суицида машиниста 3000 пассажиров застряли в дороге на много часов

На одной из ключевых железнодорожных веток во Франции вечером 24 декабря движение оказалось парализованным на много часов из-за самоубийства одного из машинистов.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Проблемы на скоростной линии Париж-Лион начались около 20 часов, причиной стал трагический случай в одном из поездов.

В прокуратуре, которой делегировали расследование, сообщили, что обстоятельства указывают на суицид машиниста. Оператор SNCF в своем заявлении сообщил, что машинист во время движения покинул управление и очевидно выбросился из кабины, после того через некоторое время система зафиксировала отсутствие управления и автоматически запустила торможение поезда. Никто из пассажиров не пострадал.

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В результате этого инцидента остановились около десятка поездов TGV на всей ветке. Этими рейсами TGV путешествовали около 3000 пассажиров. Поезда начали направлять в объезд по линиям, не приспособленным для скоростного движения. Некоторые пассажиры добрались до места назначения среди ночи с задержкой в 6 часов.

SNCF в связи с инцидентом призвала парижских таксистов проявить солидарность и сосредоточиться возле вокзала, чтобы людям было легче разъехаться домой, а также пообещала 100% компенсацию клиентам, которые застряли в пути с 3-часовой задержкой и более.

В то же время некоторые люди, с которыми общались журналисты на вокзале, жаловались на недостаток понятной и своевременной коммуникации от оператора по поводу того, что происходит и чего им ждать дальше.

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