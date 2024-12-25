Румунія з нового року закриє 30 пунктів пропуску через вступ у Шенген

У зв’язку з повноцінним вступом Румунії до Шенгенської зони з початку 2025 року припинять роботу три десятки пунктів пропуску на її кордонах з іншими країнами ЄС.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У Міністерстві внутрішніх справ Румунії повідомили, що з 1 січня 2025 року країна закриє 30 наземних пунктів пропуску – на кордонах з Угорщиною та Болгарією – у зв’язку з тим, що стає повноправним членом Шенгенської зони. Проте на кордонах ще можуть проводитися вибіркові перевірки документів.

Нагадаємо, 12 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про скасування контролю на сухопутних кордонах із Болгарією та Румунією з 1 січня 2025 року. Повноправне приєднання країн до Шенгенської зони стало можливим після того, як Австрія дала цьому "зелене світло" після багатомісячної блокади.

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На початку 2024 року Болгарія та Румунія "частково" приєдналися до Шенгену – рішення щодо зняття перевірок в аеропортах і морських портах набуло чинності 30 березня 2024 року.