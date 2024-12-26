Байден призвал нарастить военную помощь Украине после массированного удара на Рождество

Американский президент Джо Байден отреагировал на массированную российскую атаку по регионам Украины на Рождество и пообещал усиление воздушной обороны страны.

Об этом со ссылкой на его заявление пишет "Европейская правда".

Байден в рождественском обращении призвал Пентагон наращивать поддержку Украины, отметив, что "украинский народ заслуживает того, чтобы жить в мире и безопасности".

Следовательно, он отметил, что в течение последних месяцев США предоставили Украине сотни ракет противовоздушной обороны, "и еще больше уже в пути".

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"Я поручил Министерству обороны продолжить резкое увеличение поставок оружия в Украину, и Соединенные Штаты будут продолжать неутомимо работать над укреплением позиций Украины в ее защите от российских сил", – заявил он.

Байден акцентировал, что целью российской атаки было отрезать украинцам доступ к теплу и электроэнергии зимой и поставить под угрозу безопасность энергосистемы.

Как известно, в ночь на Рождество, 25 декабря, Россия осуществила очередную ракетную атаку по Украине. О взрывах сообщалось в Харькове, Кривом Роге, Днепре, а также на Полтавщине и Ивано-Франковщине.

На этом фоне Польша поднимала в воздух авиацию и приводила в боевую готовность наземную противовоздушную оборону.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины писали, что одна из крылатых ракет, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 25 декабря залетела из воздушного пространства Молдовы, позже президент Молдовы Майя Санду подтвердила эту информацию.

Отметим, избранный Дональдом Трампом спецпредставитель по вопросам России и Украины генерал Кит Келлог осудил массированную ракетную атаку России против Украины на Рождество.