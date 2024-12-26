Суд над підозрюваним у замаху на Трампа у гольф-клубі перенесли на вересень 2025 року

Чоловіка, якого звинувачують у спробі вбивства новообраного президента Дональда Трампа у Південній Флориді – 58-річного Раяна Раута – судитимуть не раніше вересня 2025 року.

Про це із посиланням на постанову федерального судді пише ABC News, передає "Європейська правда".

Як заявила окружна суддя США Ейлін Кеннон, суд над Раутом розпочнеться 8 вересня замість раніше запланованої дати 10 лютого 2025 року.

Видання зазначило, що адвокати підозрюваного просили суддю відкласти судовий розгляд справи не раніше грудня наступного року, заявивши, що їм потрібно більше часу, щоб вивчити докази проти нього і вирішити, чи будувати захист Раута на підставі його неосудності.

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Адвокати Рута володіли 17 мобільними телефонами і численними іншими електронними пристроями, а також сотнями годин відеозаписів з поліцейських нагрудних камер і камер спостереження, які були надані стороні захисту під час слухань два тижні тому у Форт Пірсі, штат Флорида, інформують журналісти.

У своєму рішенні суддя Кеннон зазначила, що вона хотіла б надати більше часу, враховуючи серйозність звинувачень, але початок судового процесу не раніше грудня був би надмірним строком.

За її словами, дата судового розгляду у вересні не є "необґрунтованою затримкою".

Суддя сказала, що будь-який захист на основі неосудності або будь-який запит, пов'язаний з психічною дієздатністю Раута, повинен бути зроблений до початку лютого. Будь-який візит на місце замаху має бути здійснений до кінця лютого.

Прокурори стверджують, що Раут методично планував вбивство Трампа протягом декількох тижнів, перш ніж 15 вересня, коли Трамп грав у гольф у своєму заміському клубі у Вест-Палм-Біч, він націлив гвинтівку крізь чагарник, щоб вбити його.

Вони зазначають, що перш ніж Трамп з'явився в полі зору, Раута помітив агент Секретної служби. Раут нібито націлив свою гвинтівку на агента, який відкрив вогонь, змусивши Раута кинути зброю і втекти, не зробивши жодного пострілу.

Прокурори стверджують, що він залишив записку з описом своїх намірів.

Як передають журналісти, звинувачення Раута в замаху на вбивство головного кандидата в президенти США загрожує йому довічним ув'язненням у разі визнання його винним.

Інші звинувачення включають напад на федерального офіцера і три випадки використання вогнепальної зброї. Він утримується без права на заставу у федеральній в'язниці в Маямі.

Сам Раут не визнав своєї провини за висунутими звинуваченнями.