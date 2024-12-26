Суд над подозреваемым в покушении на Трампа в гольф-клубе перенесли на сентябрь 2025 года

Мужчину, которого обвиняют в попытке убийства новоизбранного президента Дональда Трампа в Южной Флориде – 58-летнего Райана Раута – будут судить не раньше сентября 2025 года.

Об этом со ссылкой на постановление федерального судьи пишет ABC News, передает "Европейская правда".

Как заявила окружная судья США Эйлин Кэннон, суд над Раутом начнется 8 сентября вместо ранее запланированной даты 10 февраля 2025 года.

Издание отметило, что адвокаты подозреваемого просили судью отложить судебное разбирательство дела не ранее декабря следующего года, заявив, что им нужно больше времени, чтобы изучить доказательства против него и решить, строить ли защиту Раута на основании его невменяемости.

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Адвокаты Рута владели 17 мобильными телефонами и многочисленными другими электронными устройствами, а также сотнями часов видеозаписей с полицейских нагрудных камер и камер наблюдения, которые были предоставлены стороне защиты во время слушаний две недели назад в Форт Пирсе, штат Флорида, информируют журналисты.

В своем решении судья Кэннон отметила, что она хотела бы предоставить больше времени, учитывая серьезность обвинений, но начало судебного процесса не раньше декабря было бы чрезмерным сроком.

По ее словам, дата судебного разбирательства в сентябре не является "необоснованной задержкой".

Судья сказала, что любая защита на основе невменяемости или любой запрос, связанный с психической дееспособностью Раута, должен быть сделан до начала февраля. Любой визит на место покушения должен быть осуществлен до конца февраля.

Прокуроры утверждают, что Раут методично планировал убийство Трампа в течение нескольких недель, прежде чем 15 сентября, когда Трамп играл в гольф в своем загородном клубе в Вест-Палм-Бич, он нацелил винтовку сквозь кустарник, чтобы убить его.

Они отмечают, что прежде чем Трамп появился в поле зрения, Раута заметил агент Секретной службы. Раут якобы нацелил свою винтовку на агента, который открыл огонь, заставив Раута бросить оружие и убежать, не сделав ни одного выстрела.

Прокуроры утверждают, что он оставил записку с описанием своих намерений.

Как передают журналисты, обвинение Раута в покушении на убийство главного кандидата в президенты США грозит ему пожизненным заключением в случае признания его виновным.

Другие обвинения включают нападение на федерального офицера и три случая использования огнестрельного оружия. Он содержится без права на залог в федеральной тюрьме в Майами.

Сам Раут не признал своей вины по выдвинутым обвинениям.