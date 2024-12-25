Прем’єр Фінляндії прокоментував несподівану несправність електролінії до Естонії

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запевнив, що у зв’язку з несправністю електролінії Estlink 2 між Естонією та Фінляндією проблем з енергопостачанням не буде.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Петтері Орпо зазначив, що громадянам не варто турбуватися про стабільність електропостачання через новини про несподівану несправність електролінії Estlink 2, що сполучає фінську енергосистему з естонською.

"Наші органи влади "не сплять", попри Різдво, і розбираються у ситуації", – додав він.

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Експерти зазначають, що аварія не має вплинути на вартість електроенергії та що лінія частіше працює на експорт, аніж на імпорт.

За дуже суворих морозів і штилю, коли вітрові турбіни виробляють мало електроенергії, Фінляндія також може потребувати імпорту. Проте для цього набагато важливішу роль відіграє сполучення з енергосистемою Швеції.

Фінський оператор Fingrid повідомляє, що лінію обстежують одразу кілька команд на станції, надземній та підводній ділянках, шукаючи причину проблеми, і така ж робота ведеться в Естонії.

Ще одна гілка до Естонії, Estlink 1, працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо, що EstLink 2 аварійно відімкнулася з невідомих причин.

Довжина EstLink 2 складає понад 170 кілометрів, з яких близько 12 кілометрів пролягають під землею на суходолі в Естонії, 147 км – по дну Фінської затоки і ще 14 км – як надземна лінія на суходолі у Фінляндії. Її пропускна здатність – 658 мегават, тоді як EstLink 1 – 350 мегават.

Цьогоріч EstLink 2 вже відмикали на більш як пів року через несправності, ремонтні роботи тривали до вересня і коштували понад 30 млн євро. Детальну доповідь з приводу того, що тоді сталося з лінією, мають оприлюднити найближчим часом.

У листопаді виявились пошкоджені одразу два кабелі зв’язку, що пролягають по дну Балтійського моря. Розслідування обставин ще триває, у центрі уваги слідства – китайське торгове судно, яке проходило над ними приблизно у той час, коли сталися пошкодження. Після інциденту воно понад місяць простояло на якорі біля берегів Данії, доки влада Китаю дозволила шведським правоохоронцям зійти на борт для слідчих дій.