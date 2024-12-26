Полиция Финляндии расследует вероятную роль иностранного судна в повреждении кабеля

Финская полиция расследует вероятную причастность иностранного судна к повреждению подводного кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию, после внезапного отключения в среду, 25 декабря.

Об этом со ссылкой на заявление правоохранителей пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как заявила финская полиция в четверг, 26 декабря – следователи выясняют потенциальную роль иностранного судна. Однако название корабля не разглашают.

"Полиция в сотрудничестве с пограничной службой и другими органами власти расследует цепочку событий инцидента", – говорится в заявлении финской полиции.

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Агентство отмечает, что страны Балтийского моря находятся в состоянии повышенной готовности к возможным актам саботажа после серии отключений электрокабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов с 2022 года.

По словам оператора Fingrid, соединительная линия Estlink 2 мощностью 658 мегаватт (МВт) остается отключенной после отключения, начавшегося в полдень по местному времени в среду. Сейчас в эксплуатации остается только линия Estlink 1 мощностью 358 МВт между двумя странами.

Заметим, журналисты через сервис отслеживания судов выяснили, что один из кораблей – Xin Xin Tian 2, который ходит под флагом Гонконга. Он якобы является "сестринским" судном китайского Newnew Polar Bear, которое фигурирует в расследовании другого инцидента в Финском заливе – о порванном якорем газопроводе между Эстонией и Финляндией осенью 2023 года.

По данным сервиса Vesselfinder, Xin Xin Tian 2 прошел над кабелем примерно в то же время, когда произошло аварийное отключение Estlink 2 – в 12:26 25 декабря.

Xin Xin Tian 2, как утверждают, принадлежит логистической компании Hainan Yangpu, которая входит в группу "Торгмол", имеющую тесные связи с Россией.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заверил, что в связи с неисправностью электролинии Estlink 2 между Эстонией и Финляндией проблем с энергоснабжением не будет.

Вечером 25 декабря писали, что в Финляндии не исключают версии об умышленном повреждении подводной линии электропередач в Финском заливе, поскольку там проходили два судна; СМИ пишут, что по крайней мере одно имеет китайскую регистрацию и связь с другим подозрительным судном.