Литовське місто продовжило безкоштовний проїзд у транспорті для українських біженців

Литовське місто Каунас продовжило ще на рік можливість для українських біженців безкоштовно їздити в столичному громадському транспорті.

Про це пише литовський суспільний мовник LRT із посиланням на рішення Каунаської міської ради, передає "Європейська правда".

Як передають журналісти, рішення Каунаської міської ради передбачає, що іноземці, які виїхали з України через військові дії Росії, зможуть скористатися 99% знижкою на придбання безстрокового електронного квитка для проїзду в автобусах і тролейбусах протягом цілого року.

Щоб скористатися пільгою, їм потрібно буде пред'явити цифровий дозвіл на тимчасове проживання, виданий Департаментом міграції, та особистий документ.

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Інші великі литовські міста прийняли такі рішення після російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Як писали, майже 12 тисяч громадян України подали заявки на отримання тимчасового захисту у Фінляндії від початку 2024 року, що менше, ніж торік.

19 грудня палата депутатів парламенту Чехії у третьому, остаточному читанні схвалила закон Lex Ukrajina VII, який дозволить продовжити тимчасовий захист біженцям з України, яких зараз в Чехії близько 380 тисяч.