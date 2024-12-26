Литовский город продлил бесплатный проезд в транспорте для украинских беженцев

Литовский город Каунас продлил еще на год возможность для украинских беженцев бесплатно ездить в столичном общественном транспорте.

Об этом пишет литовский общественный вещатель LRT со ссылкой на решение Каунасского городского совета, передает "Европейская правда".

Как передают журналисты, решение Каунасского городского совета предусматривает, что иностранцы, которые выехали из Украины из-за военных действий России, смогут воспользоваться 99% скидкой на приобретение бессрочного электронного билета для проезда в автобусах и троллейбусах в течение целого года.

Чтобы воспользоваться льготой, им нужно будет предъявить цифровое разрешение на временное проживание, выданное Департаментом миграции, и личный документ.

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Другие крупные литовские города приняли такие решения после российского вторжения в Украину в 2022 году.

Как писали, почти 12 тысяч граждан Украины подали заявки на получение временной защиты в Финляндии с начала 2024 года, что меньше, чем в прошлом году.

19 декабря палата депутатов парламента Чехии в третьем, окончательном чтении одобрила закон Lex Ukrajina VII, который позволит продлить временную защиту беженцам из Украины, которых сейчас в Чехии около 380 тысяч.