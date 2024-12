В Боснии более 200 тысяч домов обесточены в связи со снегопадом

Более 200 тысяч домов по всей Боснии и Герцеговине были обесточены в среду, 25 декабря, после того, как накануне снежная буря вызвала масштабные перебои в нескольких балканских странах, сообщили власти.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление властей и энергетических компаний страны, передает "Европейская правда".

По сообщениям двух энергетических компаний страны, города и села в основном на северо-западе и в центре Боснии страдают от непрерывных перебоев в подаче электроэнергии.

🌨️🇧🇦 UPDATE | WINTER STORM HIT BOSNIA AND HERZEGOVINA December 24, 2024 Heavy snowfall and strong winds caused widespread disruptions in Bosnia and Herzegovina, leaving: – Tens of thousands of homes without electricity – Hardest-hit areas: Unsko-Sanski Canton, Tuzla, and… pic.twitter.com/NwO7IuSjo8

Blizzard condition last night in Bosnia & Herzegovina, this is a road between Drvar and Bosanski Petrovac.

More than 1 meter of snow has fallen last night. pic.twitter.com/oz126GL94s