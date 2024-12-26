В Боснии более 200 тысяч домов обесточены в связи со снегопадом
Новости — Четверг, 26 декабря 2024, 09:24 —
Более 200 тысяч домов по всей Боснии и Герцеговине были обесточены в среду, 25 декабря, после того, как накануне снежная буря вызвала масштабные перебои в нескольких балканских странах, сообщили власти.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление властей и энергетических компаний страны, передает "Европейская правда".
По сообщениям двух энергетических компаний страны, города и села в основном на северо-западе и в центре Боснии страдают от непрерывных перебоев в подаче электроэнергии.
🌨️🇧🇦 UPDATE | WINTER STORM HIT BOSNIA AND HERZEGOVINA
December 24, 2024
Heavy snowfall and strong winds caused widespread disruptions in Bosnia and Herzegovina, leaving:
– Tens of thousands of homes without electricity
– Hardest-hit areas: Unsko-Sanski Canton, Tuzla, and… pic.twitter.com/NwO7IuSjo8Реклама:– Weather monitor (@Weathermonitors) December 25, 2024
Blizzard condition last night in Bosnia & Herzegovina, this is a road between Drvar and Bosanski Petrovac.– Disasters Daily (@DisastersAndI) December 25, 2024
More than 1 meter of snow has fallen last night. pic.twitter.com/oz126GL94s
Снегопад прекратился в среду, 25 декабря, но многие дороги остались заблокированными, отрезав доступ к городам и селам.
"Наши бригады постоянно находятся на месте, делая все, что в их силах", – сказала Елена Маркович, пресс-секретарь распределительной компании Elektroprenos BiH.
По ее словам, большинство линий электропередач находятся в труднодоступных районах.
В соседней Хорватии аварийные бригады сообщили, что спасли 48 человек, которых засыпало под снегом в центральной части региона Лика.
В Словении власти заявили, что сильный ветер и снег не позволили спасательному вертолету добраться до венгерского туриста, который с воскресенья застрял в Альпах.
По словам Ивана Спаича, главы департамента по чрезвычайным ситуациям города Сабач, 10 тысяч домов были обесточены в течение большей части среды на западе Сербии, хотя к концу дня электроснабжение было в основном восстановлено.
Из-за сильных снегопадов во Франции в конце ноября около 200 тысяч потребителей остались без света, на многих дорогах и железной дороге возникли проблемы.
Перед этим снегопад с сильным ветром оставил без электроснабжения десятки тысяч домов в Финляндии, в результате обесточивания начались также перебои со связью.